New York eyaletinde kızamık salgınında çocuk öldü, 30 yılı aşkın süredir ilk kez - Son Dakika
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New York eyaletinde kızamık salgınında çocuk öldü, 30 yılı aşkın süredir ilk kez

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New York eyaletinde Lewis County'de bir çocuk kızamık nedeniyle hayatını kaybetti. Yetkililer, bunun eyalette 30 yılı aşkın süredir kaydedilen ilk kızamık kaynaklı ölüm olduğunu ve 24 Ekim itibarıyla eyalette bu yıl 178 vaka görüldüğünü açıkladı.

ABD'nin New York eyaletinde bir çocuk kızamık nedeniyle hayatını kaybederken, eyalette 30 yılı aşkın süredir ilk kez kızamıkla bağlantılı ölüm kaydedildi.

ABD'nin New York eyaletinde devam eden kızamık salgınına ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. New York eyaletinde sağlık yetkilileri, eyalette bir çocuğun kızamık nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Yetkililer, bunun eyalette 30 yılı aşkın süredir kaydedilen ilk kızamık kaynaklı ölüm olduğunu açıkladı.

New York Eyaleti Sağlık Departmanı ve Lewis County Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, "Devam eden kızamık salgınıyla bağlantılı olarak Lewis County'de bir çocuğun hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Çocuğun ailesine ve yakınlarına en içten taziyelerimizi iletiyor, bu zor süreçte mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ediyoruz" denildi. Sağlık yetkilileri, 24 Ekim itibarıyla New York'ta bu yıl 178 kızamık vakası kaydedildiğini aktardı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) verilerine göre, bu yıl ABD'de 4 bin 800'den fazla kızamık vakası doğrulandı. Enfeksiyonlar ülkenin neredeyse tüm eyaletlerinde görülürken, bu sayı 1991'den bu yana kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu.

Afet acil durumu ilan edilmişti

New York Valisi Kathy Hochul geçtiğimiz ay eyaletin çeşitli bölgelerinde ve komşu eyaletlerde görülen kızamık salgını nedeniyle afet acil durumu ilan etmişti. Bu karar, geçtiğimiz yıl kızamık vakalarının artmaya başlamasından bu yana bir eyalet tarafından çıkarılan ilk acil durum kararnamesi olmuştu. ABD'de bu yıl kaydedilen kızamık vakalarının en az yüzde 96'sının aşılanmamış veya aşılanma durumu bilinmeyen kişilerden oluştuğu belirtilmişti.

Kaynak: İHA
New York3. SayfaKızamıkKızamıkSağlıkÇocukDünyaSon Dakika

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