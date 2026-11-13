New York'ta 8 kişinin öldüğü bina çökmesi ev içi kamerada saniye saniye kaydedildi - Son Dakika
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New York'ta 8 kişinin öldüğü bina çökmesi ev içi kamerada saniye saniye kaydedildi

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New York\'ta 8 kişinin öldüğü bina çökmesi ev içi kamerada saniye saniye kaydedildi
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New York'un Brooklyn bölgesinde 11 Kasım Çarşamba günü 8 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı bina çökmesinin görüntüleri ortaya çıktı. Ev içi güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Anderson Velez'in eşi ve iki çocuğunun çökme anında yaşadığı panik yer alıyor.

ABD'nin New York şehrinin Brooklyn bölgesinde 11 Kasım Çarşamba günü 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 18 kişinin de yaralandığı binanın çökme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

ABD'nin New York şehrindeki Brooklyn bölgesinde 11 Kasım tarihinde bitişiğindeki bir arsada kazı çalışmaları devam ederken inşaat alanına doğru çöken üç katlı binanın çökme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. 2'si çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ü itfaiyeci 18 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri, dairelerden birindeki ev içi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bina sakinlerinden Anderson Velez'in eşi ve iki çocuğunun binanın çökmekte olduğunu fark ettikleri dehşet anları görüldü. Velez'in medya ile paylaştığı görüntülerde çocuklardan birinin yanındaki duvarın yıkıldığı, dışarıdaki gün ışığının içeri dolduğu ve çocuğun enkazın içine sürüklendiği görüldü.

VELEZ: EŞİM KURTARMA EKİPLERİNE YALVARDI

Bir boya işi için dışarıdayken eşinden panik içinde bir telefon aldığını anlatan Velez, eşinin çığlık attığını ve kurtarma ekiplerine iki oğullarını dakikalar önce çöken binanın enkazından çıkarmaları için yalvardığını duyduğunu söyledi. Trajik olay sonrasında hem eşi hem de iki çocuğunun hayatta kaldığını açıklayan Velez, 9 yaşındaki oğlunun kafatasından ameliyat geçirdikten sonra yoğun bakıma alındığını, eşinin ise kaburgalarında, omurgasında ve köprücük kemiğinde ciddi yaralanmalar olduğunu ifade etti. Diğer çocuk ise enkazdan alnında ve bacaklarında sıyrıklarla çıkarıldı.

İki yaşındaki oğlunun bakımını üstlenen Velez, belediyenin felaket nedeniyle evsiz kalanları yerleştirdiği Brooklyn'deki bir otelin lobisinde yaptığı açıklamada, "Hala şoktayım. Oğlumun iyiliği için güçlü olmaya çalışıyorum ama kendimi berbat hissediyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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