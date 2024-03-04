New York\'ta Genç, Annesini Rehin Aldıktan Sonra Polis Tarafından Öldürüldü

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New York'ta bir genç, annesini boğazına bıçak dayayarak rehin aldı. Eve gelen polis, genci kafasından tek mermi ile vurarak öldürdü.

Geçen sene Aralık ayında meydana gelen korkunç olay ile ilgili video, New York polisi tarafından yayınlandı.

Görüntüler ve polis açıklamalarına göre, 30 yaşındaki şüpheli Michael Dotel, annesinin boğazına bıçak dayadığı sırada eve gelen polis memuru Alex Morgese, kısa mesafeden kafasına tek el ateş etti. Kanlar içinde yere yığılıp ağır yaralanan Michael, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yetkililer, başlangıçta Bedford Park mahallesindeki bir apartmana, uyuşturucu kullanmış olabilecek, şiddet gösteren ve bıçakla silahlı olduğu düşünülen bir suçlu hakkında saat 11.30 civarında bir 911 aramasıyla gittiklerini söyledi.

Yeni yayınlanan vücut kamerası görüntülerine göre,Dotel, annesini önünde bir kalkan olarak tutarken polise 'beni vur, beni vur' diye bağırdı.

Polis kendisine "Bıçağı bırak, nerede?" dediği görüldü.Dotel, "Bıçağı aldım," diye cevap verince polis kafasına tek mermi sıkarak etkisiz hale getirdi.

AG Ofisi, bu soruşturmanın devam ettiğini söyledi, Pazar gecesi. Dotel'in, polis kaynaklarına göre, olayın meydana geldiği sırada ruh sağlığı sorunları olduğu ve üç açık ceza davası bulunduğu belirtildi.

Olaydan sonra kurtarılan Dotel'in annesi ve yaraladığı kız kardeşi hastanede tedavi altına alındı.