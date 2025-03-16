ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda 49 yaşındaki bir adamın ateşe verildiği ve yüzünde yanıklar oluştuğu bildirildi.
Polis, hastaneye kaldırılan yaralının durumunun stabil olduğunu açıkladı. Olay hakkında inceleme başlatıldığı ve saldırganın arandığı belirtildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › New York'ta korkutan olay: 49 yaşındaki kişiyi ateşe verdiler - Son Dakika
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