Nezihe Teyzenin Unutkanlığı Yangına Neden Oldu

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Nezihe teyzenin unutkanlığı apartman sakinlerini sokağa döktü

Yaşlı kadının ocakta unuttuğu yağ yangına neden oldu

ANTALYA - Antalya'da yaşlı kadının ocakta unuttuğu yağ yangına neden oldu. Apartman sakinlerinin yoğun duman nedeniyle büyük panik yaşadığı yangın itfaiyenin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, saat 11.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 1218sokak üzerinde bulunun lüks bir sitenin C Blok 8'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ikamette yalnız yaşayan Nezihe B. kızartma yapmak için ocağa koyduğu yağı unutarak aynı sitede ikamet eden oğlunun yanına gitti. Ocakta unutan yağ nedeniyle ikametin mutfak kısmında yangın çıktı. İkametten çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, evinin yandığı haberini alan yaşlı kadın alevlere müdahale etmek için dairesine çıktı.

Ayakta tedavi edildi

Kısa sürede verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken, büyük korku ve panik yaşayan apartman sakinleri binayı boşalttı. Evine çıkan Nezihe Bostan'da ekipler ve vatandaşların yardımıyla aşağıya indirildi. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri yaşlı kadını tedbir amaçlı ayakta tedavi etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürülürken itfaiye ekipleri duman tahliyesi yaptı.