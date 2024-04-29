Niğde Altunhisar İlçe Kaymakamı ve Jandarma Komutanı Yol Kontrol Uygulamasını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Niğde Altunhisar İlçe Kaymakamı ve Jandarma Komutanı Yol Kontrol Uygulamasını Ziyaret Etti

Niğde Altunhisar İlçe Kaymakamı ve Jandarma Komutanı Yol Kontrol Uygulamasını Ziyaret Etti

Niğde Altunhisar İlçe Kaymakamı Abdussamed Yiğit ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Karakullukçu, ilçe jandarma personelinin yol kontrol uygulamasını ziyaret etti. Kaymakam Yiğit, personele kolaylıklar dileyerek sürücülere trafik kurallarını hatırlattı ve hayırlı yolculuklar diledi. Ziyaret sırasında asayiş ve trafik uygulamaları hakkında bilgi alan Kaymakam Yiğit, güvenlik görevlilerinin özveriyle çalıştığını belirterek başarılar diledi.

29.04.2024 11:28
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Niğde Altunhisar İlçe Kaymakamı Abdussamed Yiğit, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Karakullukçu ile beraber ilçe jandarma personelinin yol kontrol uygulamasını ziyaret etti.

Personele görevlerinde kolaylıklar dileyen Kaymakam Yiğit, sürücülere de trafik kurallarını hatırlatarak hayırlı ve kazasız yolculuklar diledi. Gerçekleşen ziyarette asayiş, trafik uygulamaları hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Yiğit; "Ülkemizin barış ve huzuru için güvenlik görevlilerimizin gece gündüz, sıcak ve soğuk demeden özveri ile görevlerini icra ettiğini biliyoruz. Çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Niğde Altunhisar İlçe Kaymakamı ve Jandarma Komutanı Yol Kontrol Uygulamasını Ziyaret Etti - Son Dakika

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