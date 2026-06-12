Niğde-Bor Yolunda Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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Niğde-Bor Yolunda Trafik Kazası: 4 Yaralı

Niğde-Bor Yolunda Trafik Kazası: 4 Yaralı
12.06.2026 02:15
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Niğde-Bor yolunda hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.

Niğde- Bor yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, hafif ticari araç ile otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Trafik, Yaşam, Niğde, Kaza, Bor, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Niğde-Bor Yolunda Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hayri Uysal Hayri Uysal:
    ben de o yolda gidiyorum ara sıra işte böyle şeyler olunca çok korkuyorum açıkçası bu yolda hız limitine riayet eden neredeyse yok kimse ve şoförler çok agresif davranıyo araba trafiği de ciddi problem 0 0 Yanıtla
  • Feyza Börteçine Feyza Börteçine:
    ya bu yollarda sürücüler nasıl bu kadar dikkatsiz oluyo ya çok ciddi bir kaza bu 4 kişi yaralandı diye geçiştirmeyin lütfen bunlar insan ya devletinde yolları düzgün yapsın artık hayır bir şey yok hep konuşuyolar da uygulama yok 0 0 Yanıtla
  • Arife Esra Öztürk Arife Esra Öztürk:
    yine birilerinin hatasından vatandaş ödüyor işte bu ülkede hep böyle işler çıkıyo 0 0 Yanıtla
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