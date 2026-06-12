Niğde-Bor Yolunda Trafik Kazası: 4 Yaralı

Feyza Börteçine:

ya bu yollarda sürücüler nasıl bu kadar dikkatsiz oluyo ya çok ciddi bir kaza bu 4 kişi yaralandı diye geçiştirmeyin lütfen bunlar insan ya devletinde yolları düzgün yapsın artık hayır bir şey yok hep konuşuyolar da uygulama yok