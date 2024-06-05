Niğde'de 1 Ayda 12 Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
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Niğde'de 1 Ayda 12 Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, mal varlığına karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda, 1 ay içinde 12 hırsızlık olayının şüphelisini yakaladı. Ekipler, 6 ayrı açıktan hırsızlık, 4 ayrı işyeri hırsızlığı, 3 ayrı evden hırsızlık ve 1 oto hırsızlığı olayıyla ilgili toplamda 12 şüpheli hakkında işlem başlattı. Suça konu olan otomobil ve malzemeler sahiplerine teslim edildi. Ayrıca, çalıntı kaydı girilen bir kamyonet ve 3 adet motosiklet de ilgili birime teslim edildi.

05.06.2024 15:17
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin mal varlığına karşı işlenen suçlarla mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmalarda 1 ayda 12 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı.

Ekiplerin 01-31 Mayıs tarihleri arasında yaptıkları çalışmalarda, 6 ayrı açıktan hırsızlık olayı ile ilgili olarak, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 12, 4 ayrı işyerinden hırsızlık olayı ile ilgili olarak 4 şüpheli, 3 ayrı evden hırsızlık olayı ile ilgili 3 şüpheli, oto hırsızlığı olayı ile ilgili olarak olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 3 şüpheli şahıs olmak üzere 12 hırsızlık şüphelisi hakkında işlem başlatılırken, suça konu otomobil ve malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan çalıntı kaydı girilen kamyonet sahibine, motor ve şasi numaraları kazılı 3 adet motosiklet ise ekipler tarafından ilgili birime teslim edildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de 1 Ayda 12 Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika

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