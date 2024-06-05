Niğde'de 1 Ayda 12 Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin mal varlığına karşı işlenen suçlarla mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmalarda 1 ayda 12 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı.

Ekiplerin 01-31 Mayıs tarihleri arasında yaptıkları çalışmalarda, 6 ayrı açıktan hırsızlık olayı ile ilgili olarak, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 12, 4 ayrı işyerinden hırsızlık olayı ile ilgili olarak 4 şüpheli, 3 ayrı evden hırsızlık olayı ile ilgili 3 şüpheli, oto hırsızlığı olayı ile ilgili olarak olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 3 şüpheli şahıs olmak üzere 12 hırsızlık şüphelisi hakkında işlem başlatılırken, suça konu otomobil ve malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan çalıntı kaydı girilen kamyonet sahibine, motor ve şasi numaraları kazılı 3 adet motosiklet ise ekipler tarafından ilgili birime teslim edildi. - NİĞDE