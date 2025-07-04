Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yolcu otobüsünde 100 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Ankara-Niğde Otoyolu Pınarcık mevkii Alın gişelerinde gerçekleştirilen yol kontrol faaliyeti sırasında; yolcu taşıyan bir otobüste arama yapıldı. Yapılan aramada; içi tütünle doldurulmuş yüz bin adet makaron bulundu.
Kaçak ürünlere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - NİĞDE
Son Dakika › 3.Sayfa › Niğde'de 100 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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