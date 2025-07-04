Niğde\'de 100 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yolcu otobüsünde 100 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Ankara-Niğde Otoyolu Pınarcık mevkii Alın gişelerinde gerçekleştirilen yol kontrol faaliyeti sırasında; yolcu taşıyan bir otobüste arama yapıldı. Yapılan aramada; içi tütünle doldurulmuş yüz bin adet makaron bulundu.

Kaçak ürünlere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - NİĞDE