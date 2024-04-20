Niğde'de 3 aracın karıştığı trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.
Kaza, Niğde merkez Efendibey Mahallesi Candan Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan 51 EC 384 plakalı hafif ticari araç, park halindeki 51 HA 352 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 51 HA 352 plakalı otomobil de önünde park halinde olan 42 ASM 076 plakalı tıra çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada yaralanan olmadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE
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Sinop'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Türkeli'de durdurulan bir araçta yapılan aramada 5 gram kubar esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan Kotanlı HES baraj şantiyesinden 600 kilogram hurda demir çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri baraj bölgesinde yakaladı. Gözaltına alınan M.T. ve B.B. isimli zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde, tırın arkadan çarpması sonucu takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza, Denizli-Manisa karayolu Derbent Mahallesi kavşağında meydana geldi. Yaralılar, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk edildi ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.
Isparta'da lisenin çatı katında çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde fırtına sonrası ormanlık alanda enerji nakil hattından çıktığı tahmin edilen yangın, hızlı müdahale sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler yangına müdahale etti ve yangın söndürüldü.
Samsun'un Bafra ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok ağaç devrildi ve elektrik tellerini kopardı. Fırtına nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi.
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