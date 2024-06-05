Niğde'de 3 Milyon TL Değerinde Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Niğde'de 3 Milyon TL Değerinde Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda bir tırda 3 milyon TL değerinde kaçak tütün ele geçirdi. Yaklaşık 11 ton bandrolsüz kaçak kıyılmış tütünün bulunduğu olayda 1 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklanarak Niğde Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

05.06.2024 15:14
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Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde yürüttüğü çalışmalarda 3 milyon TL değerinde kaçak tütün ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin yol kontrol noktasında bir tırda yaptığı aramada yaklaşık olarak 3 milyon TL 11 ton bandrolsüz kaçak kıyılmış tütün ele geçirildiği bildirildi.

Olay ile ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak Niğde Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de 3 Milyon TL Değerinde Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika

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