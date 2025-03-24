Niğde\'de 305 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 305 kilo kaçak tütün ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli bir araçta yapılan aramada 305 kilogram kıyılmış açık tütün ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin arından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE
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