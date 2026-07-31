Niğde\'de Apartmanda Yangın

Niğde'de bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 4. Katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, polis ekipleri de güvenlik nedeniyle apartmanı tahliye etti. Çıkan yangın söndürülürken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.