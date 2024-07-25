Niğde'de balkondan havaya ateş açıp görüntüleri sosyal medyada paylaşan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Niğde'de balkondan havaya ateş açıp görüntüleri sosyal medyada paylaşan 3 kişi gözaltına alındı

Niğde\'de balkondan havaya ateş açıp görüntüleri sosyal medyada paylaşan 3 kişi gözaltına alındı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı, Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Beldesinde ikamet eden 3 kişinin bir evin balkonundan havaya ateş açtığını ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaştığını tespit etti. Jandarma ekipleri, şahıslar hakkında genel güvenliği tehlikeye sokma suçuyla ilgili işlem başlattı. Yapılan aramada ise tabanca, kuru sıkı tabanca, havalı tüfek, tabanca fişekleri, av tüfeği fişekleri, kasatura ve muşta ele geçirildi. Şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

25.07.2024 13:28
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Niğde'de balkondan havaya ateş açıp görüntüleri sosyal medyada paylaşan 3 kişi gözaltına alındı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Beldesinde ikamet eden O.Ö, C.S.Ö ve V.Ö isimli şahısların meskun mahal içinde bulunan bir evin balkonundan hayaya ateş ettiğini ve bu görüntüleri sosyal medya platformunda paylaştıklarını tespit etti. Jandarma ekipleri şahıslar hakkında genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçu kapsamında işlem başlattı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada, 1 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet havalı tüfek, bin 80 adet tabanca fişeği, 50 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kasatura ve 1 adet muşta ele geçirildi.

Şahıslar hakkında işlem başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de balkondan havaya ateş açıp görüntüleri sosyal medyada paylaşan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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