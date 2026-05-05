Niğde\'de baraj taşkınında mahsur kalan 2 yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Niğde'de Koyunlu Barajı'ndan taşan su nedeniyle bahçe içindeki bir evde suda mahsur kalan 2 yavru köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, barajdan taşan suyun yükselmesiyle birlikte kırsal alanda bulunan ve içinde kimsenin olmadığı bir ev kısa sürede suyla doldu. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte evde mahsur kalan iki yavru köpeği fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerinin müdahalesi sonucu yavru köpekler bulundukları yerden güvenli bir şekilde çıkarıldı. Ekipler, yavru köpekleri sudan çıkardıktan sonra besleme yaparak ilk bakımlarını da gerçekleştirdi.

Kurtarılan köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - NİĞDE