Niğde'de Başıboş Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Kadın Kurtulma Mücadelesi Verdi - Son Dakika
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Niğde'de Başıboş Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Kadın Kurtulma Mücadelesi Verdi

Niğde'de Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde çalışan bir kadın, evine giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, köpeklerin sahibi gözaltına alınırken köpekler karantinaya alındı. Saldırı sonucunda yaralanan kadının tedavisi ise Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

22.07.2024 17:10
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Niğde'de başıboş iki köpeğin saldırısına uğrayan 54 yaşındaki kadın dakikalarca köpeklerden kurtulma mücadelesi verdi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, köpeklerin sahibi gözaltına alınırken köpekler ise karantinaya alındı.

Altunhisar ilçesinde, Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde bakım personeli olarak çalışan Meryem Birol (54), iş yerinden çıkıp evine gittiği esnada Çiftlik kavşağı terminal önünde bölgedeki bir fabrikanın 2 köpeği tarafından saldırıya uğradı. Etraftakilerin yardımı ile köpeklerin elinden kurtulan; sol kolu, sol bacağı, ağız ve burun kenarı köpekler tarafından ısırılan Meryem Birol ilk olarak Altunhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Meryem Birol'un tedavisi sevk edildiği Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

Köpek sahibi gözaltında, köpekler ise karantinada

Öte yandan, Meryem Birol'a saldıran köpeklerin sahibi H.K.'nin polis tarafından gözaltına alındığı, olaya karışan iki köpeğin ise İlçe Tarım Müdürlüğü kontrolünde 10 gün karantinaya alındığı bildirildi. Köpeklerin sahibi H.K.'ya Bor Cumhuriyet Başsavcılığınca idari yaptırım uygulanacağı öğrenildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de Başıboş Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Kadın Kurtulma Mücadelesi Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de Başıboş Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Kadın Kurtulma Mücadelesi Verdi - Son Dakika
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