Niğde\'de bir haftalık çalışmada 8 milyon 500 bin liralık kaçak eşya ele geçirildi

Niğde'de polis ve jandarma ekiplerinin bir haftalık çalışmalarında çeşitli suçlardan aranan 50 kişi yakalanırken, asayiş olayları kapsamında 235 kişi hakkında işlem başlatıldı, 9 kişi tutuklandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 26 Ekim-1 Kasım 2026 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen operasyon ve denetimlere ilişkin veriler açıklandı.

Asayiş olaylarına yönelik çalışmalarda 235 kişi hakkında işlem başlatılırken, 9 kişi tutuklandı. Çeşitli suçlardan aranan 50 kişi de ekipler tarafından yakalandı.

Narkotik operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı, 1 kişi tutuklandı.

8,5 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmalarında yakalanan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 642 tabanca fişeği, 1 ruhsatsız tüfek, 32 av tüfeği kartuşu ile fatura veya gümrük belgesi bulunmayan 8 milyon 500 bin lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ise 11 yabancı uyruklu kişi hakkında yasal işlem yapılarak Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

8 olay vücut izlerinden aydınlatıldı

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarıyla 3 hırsızlık, 1 ateşli silahlar kanununa muhalefet, 1 şüpheli ölüm, 1 kasten yaralama, 1 silahla tehdit ve 1 taksirle yaralama olmak üzere toplam 8 olay vücut izlerinden aydınlatıldı. Olaylarla ilgili 5 fail tespit edildi.

Trafik denetimlerinde 119 araç trafikten men edildi

Trafik ekiplerinin uygulama ve denetimlerinde 33 bin 67 araç sürücüsü kontrol edildi. İhlali belirlenen, 159'u motosiklet sürücüsü olmak üzere toplam bin 523 sürücüye cezai işlem uygulandı. Aralarında 10 motosikletin de bulunduğu 119 araç trafikten men edildi.

Sivil ekipler ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden yapılan kontrollerde ise 269 araç sürücüsü denetlendi. İhlal tespit edilen, 25'i motosiklet olmak üzere toplam 267 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.