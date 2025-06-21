Niğde\'de Cezaevi Firarisi Tutuklandı

Niğde'nin Bor ilçesinde, aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında çok sayıda suça karıştığı belirlenen ve cezaevi firarisi olan bir kişi ile suç ortağı tutuklandı.

Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan saha çalışmaları sonucu; !herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçundan hakkında toplam 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan 6 ayrı aranma kaydı bulunan U.O. saklandığı evde yakalandı. U.O.'nun 2 Mayıs 2025 tarihinde Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettiği ve bu tarihten bu yana arandığı belirtildi. Şüpheliyle birlikte yapılan aramada; 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 13 adet fişek, sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Yürütülen soruşturma kapsamında U.O. ile birlikte hareket ettiği tespit edilen S.O. da gözaltına alındı.

Her iki şüpheli; aynı gün çıkarıldıkları Bor İlçe Adli makamlarınca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE