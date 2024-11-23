Niğde'de Cinayet Kurbanları Toprağa Verildi - Son Dakika
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Niğde'de Cinayet Kurbanları Toprağa Verildi

Niğde\'de Cinayet Kurbanları Toprağa Verildi

Niğde'nin Bor ilçesinde, Hüsniye Yalçın ile birlikte ölü bulunan Ramazan Özkan, cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturma devam ediyor.

23.11.2024 14:58  Güncelleme: 15:00
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Niğde'nin Bor ilçesindeki Toplu Konut Mahallesi'nde bulunan bir dairede Hüsniye Yalçın'la birlikte ölü olarak bulunan Ramazan Özkan ilçede toprağa verildi.

Ramazan Özkan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bor ilçesine getirildi. Özkan, ilçe merkezinde bulunan Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından İftiyan Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazeye, Özkan'ın yakınlarının yanı sıra Bor Belediye Başkanı Serkan Baran ve vatandaşlar katıldı. Hüsniye Özkan'ın cenazesinin ise ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İftiyan Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Olay

Aileleri tarafından kayıp ihbarında bulunulan otomobil tamircisi Ramazan Özkan (40) ve Hüsniye Yalçın'ın (48) başlatılan arama çalışmalarının ardından Bor ilçesindeki Toplu Konut Mahallesi 282. Sokak'ta bulunan bir evde oldukları belirlenmiş, eve giren ekipler Ramazan Özkan ve Hüsniye Yalçın'ı ölü bir şekilde bulmuştu.

Ramazan Özkan ve Hüsniye Yalçın'ın öldürüldüğü şüphesi üzerinde duran ekiplerin olayla ilgili başlattığı soruşturması sürüyor. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de Cinayet Kurbanları Toprağa Verildi - Son Dakika

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