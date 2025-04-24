Niğde\'de Çocuk Bayramı Etkinlikleri

Niğde İl Jandarma Komutanlığı; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinliklerle çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çiftlik ve Ulukışla ilçelerinde gerçekleştirilen kutlama etkinlikleri kapsamında, ilköğretim okullarında eğitim gören çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler düzenlendi. Etkinliklerde çocuklar için oyun ve boyama atölyeleri kuruldu. Miniklerin hem eğlenip hem de becerilerini geliştirdiği bu atölyelere yoğun ilgi gösterildi. Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan 'Tim Jandarma' adlı çizgi film de çocuklara izletilerek, güvenlik güçlerinin görevleri eğlenceli bir dille aktarıldı.

Etkinlik sonunda ise öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi, Türk Bayrağı, balon gibi çeşitli hediyeler dağıtıldı. - NİĞDE