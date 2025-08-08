Niğde'de, bir vatandaşın sosyal medya üzerinden traktör römorku satın almak isterken dolandırılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre 3 ay önce yaşanan olayın ardından Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Niğde merkezli Denizli ve Bursa'da düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 2 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi. - NİĞDE
Niğde'de Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Tutuklama
