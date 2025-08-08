Niğde'de Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Niğde'de Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Tutuklama

Niğde\'de Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Tutuklama
08.08.2025 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya dolandırıcılığına karışan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Niğde'de, bir vatandaşın sosyal medya üzerinden traktör römorku satın almak isterken dolandırılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre 3 ay önce yaşanan olayın ardından Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Niğde merkezli Denizli ve Bursa'da düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 2 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Sosyal Medya, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
Fatih Altaylı’nın Youtube kanalı hakkında “erişim engeli“ kararı Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında "erişim engeli" kararı
Kamboçya, Trump’ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi Kamboçya, Trump'ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi
Fenerbahçe’den 6 milyar TL’lik başvuru Fenerbahçe'den 6 milyar TL'lik başvuru
Kayıp iş insanından haber yok Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı Kayıp iş insanından haber yok! Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı

15:31
Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı
Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı
14:33
Çanakkale’de orman yangını Boğaz trafiğe kapatıldı, üniversite tahliye edildi
Çanakkale'de orman yangını! Boğaz trafiğe kapatıldı, üniversite tahliye edildi
14:10
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
14:03
Almanya, İsrail’e silah ihracatını durdurdu
Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu
22:01
Ormanda alkol alan gençler kavgaya tutuştu: 1 ölü, 1 yaralı
Ormanda alkol alan gençler kavgaya tutuştu: 1 ölü, 1 yaralı
21:26
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretini değerlendirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretini değerlendirdi
21:25
Lübnan’da hükümet, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yönelik ABD önerisini kabul etti
Lübnan'da hükümet, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik ABD önerisini kabul etti
21:23
Beşiktaş’ta St. Patrick’s maçı öncesi hastalık
Beşiktaş'ta St. Patrick's maçı öncesi hastalık
21:10
Rıza Çalımbay, yurt dışından kendisine gelen teklifi açıkladı: Oralar bize göre değil
Rıza Çalımbay, yurt dışından kendisine gelen teklifi açıkladı: Oralar bize göre değil
21:08
ABD basını: Trump, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ön anlaşma sağlandığını açıklayacak
ABD basını: Trump, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ön anlaşma sağlandığını açıklayacak
21:07
Erzurum’da 150 yıllık patlamamış top mermisi bulundu
Erzurum'da 150 yıllık patlamamış top mermisi bulundu
20:46
Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK’dan açıklama
Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK'dan açıklama
20:17
İnternet üzerinden tanıştığı kişiler saldırıp telefonunu gasbetti
İnternet üzerinden tanıştığı kişiler saldırıp telefonunu gasbetti
20:16
Kayıp iş insanından haber yok Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı
Kayıp iş insanından haber yok! Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 16:29:19. #7.13#
SON DAKİKA: Niğde'de Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.