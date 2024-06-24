Niğde'de düğünde tüfekle ateş eden şahıs tutuklandı

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Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Çömlekçi köyünde gerçekleşen bir düğünde; tüfekle ateş ederek 8 kişinin yaralanmasına neden olan şahıs tutuklandı.

Çömlekçi köyündeki bir düğünde D.B.Ö.; pompalı tüfekle rasgele ateş etmiş, tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 8 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; şüpheli D.B.Ö'yü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açarak 8 kişinin yaralanmasına sebep olan şüpheli D.B.Ö., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE