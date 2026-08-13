Niğde'de Engelli Vatandaşa Araç Çarptı
Niğde'de yaya geçidinden geçmeye çalışan engelli vatandaş, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Niğde'de yaya geçidinden tekerlekli sandalyesiyle karşıya geçmeye çalışan engelli vatandaş, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, Kale Mahallesi Emin Erişingil Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekerlekli sandalyesiyle yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan A.A.'ya, 33 BZR 51 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan A.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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