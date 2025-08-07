Niğde\'de Eş Zamanlı Silah Operasyonu

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Niğde ve Nevşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince silahlanmanın önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Niğde ve Nevşehir illerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ikametleri, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda; 8 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 146 adet tüfek fişeği ve 55 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Ayrıca, şüphelilerden biri hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilerek cezaevine teslim edildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.