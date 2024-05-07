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Niğde'de bir kişi, eski sevgilisinin arkadaşını bıçakla öldürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, Niğde merkez Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi Sazan Çıkmazı Orhan Apartmanı'nda meydana geldi. İddialara göre; 28 yaşındaki Emircan Ö. isimli şahıs birlikte olduğu kadının evine gitti. Eski sevgili olduğu iddia edilen G.Ö. ise kadının yaşadığı apartmanın 3. katındaki dairesine balkondan girerek Emircan Ö.'yü bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emircan Ö. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, olayın şüphelisi eski sevgili G.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE