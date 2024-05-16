Niğde\'de fabrikada kimyasal tepkime sonucu 3 kişi etkilendi

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Niğde'nin Bor ilçesinde bunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tarım ürünleri üreten bir fabrikada, tarım ilacı yapımı sırasında meydana gelen kimyasal tepkimeden 3 kişi etkilendi.

Olay, akşam saatlerinde Bor Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tarım ürünleri üreten bir fabrikada meydana geldi. Fabrikada, tarım ilacı yapımı için kimyasal madde ile asidin konulduğu sırada işçilerden Kadir D. (30), Sabri H. (42) ile Duran K. (27) meydana gelen tepkimeden etkilendi. Olayın ihbar edilmesinin ardından fabrikaya jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri meydana gelen tepkimeden etkilenen 3 kişiyi kontrollerini yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Kimyasal tepkimeden yaralanan Kadir D.'nin durumunun ağır olduğu, Sabri H. ile Duran K.'nın hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Fabrika içerisinde muhtemel bir zehirlenme ve patlama olayının önüne geçilmesi amacıyla UMKE ve AFAD ekipleri olay yerini karantina altına alarak gerekli inceleme ve ölçümleri gerçekleştirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE