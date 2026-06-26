Niğde'de Gübre Hırsızlığına 12 Gözaltı - Son Dakika
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Niğde'de Gübre Hırsızlığına 12 Gözaltı

Niğde\'de Gübre Hırsızlığına 12 Gözaltı
26.06.2026 14:26
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Niğde'de çalınan 8,5 ton gübre ile ilgili 4 şüpheli yakalandı, 8 kişinin de aranması sona erdi.

Niğde'de römorkla birlikte çalınan yaklaşık 8,5 ton gübreye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli yakalanırken, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi de gözaltına alındı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hırsızlık suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Konaklı beldesinde meydana gelen hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Yapılan araştırmalar sonucunda, bir şahsa ait römorkta bulunan yaklaşık 8,5 ton gübrenin römorkla birlikte çalınması olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, jandarma ekiplerince Niğde genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 8 şüpheli daha yakalandı.

Operasyonlarda yakalanan toplam 12 şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Niğde, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de Gübre Hırsızlığına 12 Gözaltı - Son Dakika

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