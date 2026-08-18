Niğde\'de Güvenlik Denetimleri: 349 Gözaltı

Niğde'de 10-16 Ağustos 2026 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen asayiş, narkotik, kaçakçılık, göçmen kaçakçılığı ve trafik denetimlerinin bilançosu açıklandı.

Kent genelinde meydana gelen asayiş olaylarında 349 kişi hakkında işlem başlatılırken, 6 kişi tutuklandı. Çeşitli suçlardan aranan 29 kişi de yakalandı.

Yapılan çalışmalarda 3 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 20 tabanca fişeği, 2 tüfek, 1 tüfek şarjörü, 4 tüfek fişeği, 1 kurusıkı tabanca, 2 motosiklet, 1 otomobil, 1 motor bloğu ve 1 motor şasesi ele geçirildi.

Narkotik operasyonlarında 5 tutuklama

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli yakalanırken, 5 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 567,21 gram uyuşturucu madde, 15 kök Hint keneviri, 13 sentetik ecza, 1 hassas terazi, 5 uyuşturucu kullanım aparatı ve 8 bin 300 TL para ele geçirildi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmalarında ise 9 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 230 paket sigara ile 55 litre etil alkol ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 48 yabancı uyruklu kişi hakkında yasal işlem yapılarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonucu aralarında silahla tehdit, yaralama, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları ile izinsiz kazının da bulunduğu 11 olay vücut izlerinden aydınlatıldı ve 11 fail tespit edildi.

2 bin 325 araç ve sürücüsüne ceza

Trafik ekiplerinin denetimlerinde 33 bin 559 araç sürücüsü kontrol edilirken, 1.809 sürücüye cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 170 araç trafikten men edildi.

Sivil ekipler ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden gerçekleştirilen kontrollerde ise 528 araç sürücüsü denetlendi, ihlal tespit edilen 516 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.