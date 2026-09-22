Niğde\'de hafif ticari araç kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi, 3 sürücü yaralandı

Niğde'de panelvan araç ve motosiklete çarpan hafif ticari araç, ağaca çarparak durabildi. Kazada 3 aracın sürücüsü de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, O.Ş. idaresindeki 51 ABL 672 plakalı hafif ticari araç, ilk olarak M.C.B. yönetimindeki 01 ASM 714 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç bu kez B.T. idaresindeki 51 BF 979 plakalı panelvan araçla çarpıştı. 51 ABL 672 plakalı araç, son olarak kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kazada yaralanan 3 sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Çalışmaların ardından araçlar yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.