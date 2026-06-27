Niğde\'de Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 1 Ölü

Niğde'nin Bor ilçesinde 1 kişinin öldüğü 1 kişinin ise yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İlçenin Kemerhisar beldesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında dün akşam saatlerinde patlama meydana gelmiş, olayda Nuri Özkan (52) hayatını kaybetmiş ve 1 kişi yaralanmıştı. Meydana gelen patlamanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde fabrikadaki patlamadan dolayı dumanların gökyüzüne kadar ulaştığı görülüyor.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin 1 mülkiye başmüfettişi ile 1 polis başmüfettişi görevlendirildiği açıklanmıştı. Hayatını kaybeden Nuri Özkan ise bugün toprağa verilecek. - NİĞDE