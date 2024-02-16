Niğde\'de Jandarma Operasyonunda 78 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

İşte TÜİK anketinde Türkiye'nin en büyük sorunu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı geçen yıl yüzde 52,7'ye yükseldi. Mutlu olduğunu belirten erkeklerin oranı artarken, evli bireylerin daha mutlu olduğu tespit edildi. Hayat pahalılığı ise ülkedeki en büyük sorun olarak görüldü.