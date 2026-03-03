Niğde\'de Kaçakçılık Operasyonu

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Operasyonda, yakalanan şahısların aracında yapılan aramalarda 75000 adet içi tütünle doldurulmuş makaron ve 50 litre etil alkol ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - NİĞDE
