Niğde\'de Kaçakçılık Operasyonu: 4 Gözaltı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15-23 Haziran 2025 tarihleri arasında kaçakçılık suçlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar sonucu 4 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Şüphelilere ait ikamet, işyeri ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı ürünler ve yasadışı materyaller ele geçirildi.

50 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 2 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 3 adet tabanca fişeğine el konulurken 4 şüpheli gözaltına alındı. - NİĞDE