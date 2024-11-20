Niğde\'de Kaybolan Belaruslu Dağcı Kardeşler İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

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Niğde'nin Çamardı ilçesinde zirve tırmanışı için çıktıkları Aladağlar'da kaybolan Belaruslu dağcı kardeşlerin dağda çekindikleri fotoğrafları ortaya çıktı. Kaybolan kardeşleri bulmak için başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Belaruslu dağcı ikiz kardeşlerin tespit edilen rotası havadan ve karadan taranıyor. 2 dağcının bulunması için havadan yapılan arama faaliyetleri sabah saat 04.00'de Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve AFAD ekiplerince karadan da başlatıldı.

Belarus uyruklu uyruklu ikizler Mariao ve Valentino Ivankova 17 Kasım'da Aladağlar Emli Vadisi'nden zirve tırmanışı için yola çıkmış daha sonra kendilerinden haber alınamamıştı. 9 Kasım günü Belarus Konsolosluğu'nca Valiliğe telefonla verilen bilgide, Mariao Ivankova ve Valentino Ivankova isimli Belarus vatandaşı iki kişinin 15 Kasım'da Ankara'dan Niğde'ye dağcılık faaliyetlerinde bulunmak üzere geldikleri ancak 18 Kasım'da geri dönüş yapmaları gerekirken kendilerinden haber alınamadığı belirtilmiş ve yapılan ihbarın ardından dağcı kardeşleri bulmak için arama faaliyeti başlatılmıştı.

Öte yandan; Kayseri'nin Yahyalı Belediyesi de kaybolan kardeşleri bulmak için başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarına personel ve lojistik destek verdi. - NİĞDE