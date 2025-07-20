Niğde'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gümüşler Kasabası Eskigümüş Mahallesi Keçikeleri Sokak'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar; ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE
Son Dakika › 3.Sayfa › Niğde'de Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika
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