Niğde\'de Kurban Bayramı İçin Güvenlik Tedbirleri

Niğde Valiliği, Kurban Bayramı süresince halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı tedbirler aldı.

5-9 Haziran tarihleri arasında emniyet ve jandarma birimlerinden toplam 680 ekip ve 2 bin 344 personel sahada aktif olarak görev yapacak.

Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, bayram süresince kazaların önüne geçmek ve trafik düzenini sağlamak amacıyla, özellikle kural ihlallerinin sık yaşandığı noktalarda denetimlerin artacağı bunun yanı sıra, drone destekli gözetim uygulamasıyla güvenlik tedbirleri havadan da takip edileceği ifade edildi.

Tedbirler kapsamında, sağlık hizmetlerinden sosyal yardımlara, ulaşım düzenlemelerinden yangın güvenliğine kadar birçok alanda koordinasyonun sağlandığının belirtildiği açıklamada İl Sağlık Müdürlüğü'nün yeterli sağlık personelini görevlendirdiği, ilgili kurumların muhtemel elektrik, su, doğalgaz arızalarına karşı önlem aldığı aktarıldı.

Yapılan açıklamada; " Toplu taşıma noktalarında oluşabilecek yoğunluklara karşı ek seferler planlandı. Yol çalışmaları ise bayram öncesinde tamamlanarak kesintisiz trafik akışı hedeflendi. Ayrıca, market, manav gibi yerlerde denetimler sıklaştırıldı, sosyal hizmet kurumlarında yapılacak ziyaretler için gerekli düzenlemeler yapıldı" ifadelerine yer verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden vatandaşlara her konuda yardımcı olunacağı belirtilirken, alınan tüm önlemlerin ilgili meslek kuruluşları ve odalarla iş birliği içinde uygulandığı ifade edildi. - NİĞDE