Niğde'de Kurt Ahıra Girdi: 9 Koyun Telef Oldu, 7 Koyun Yaralandı - Son Dakika
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Niğde'de Kurt Ahıra Girdi: 9 Koyun Telef Oldu, 7 Koyun Yaralandı

Niğde\'de Kurt Ahıra Girdi: 9 Koyun Telef Oldu, 7 Koyun Yaralandı

Niğde'de Efendibey Mahallesi Amas Bağları mevkiinde bulunan bir işletmeye aç kurt girdi. Kurt, ahır içinde bulunan 9 koyunu telef etti ve 7 koyunu yaraladı. Olay sonucunda işletmenin yaklaşık 150 bin TL zararı olduğu belirtildi.

29.05.2024 14:39
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Niğde'de küçükbaş hayvanların bulduğu ahıra giren kurt 9 koyunu telef etti, 7 koyunu ise yaraladı.

Olay, dün gece 4.30 sıralarında Efendibey Mahallesi Amas Bağları mevkiinde meydana geldi. Amas Bağları bölgesinde hayvan üretimi yapan ve içerisinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanların olduğu işletmeye aç kurt girdi. Ahır içinde bulunan 9 koyun kurt tarafından telef edildi, 7 koyun ise çeşitli yerlerinden yaralandı.

İşletmenin toplam zararının yaklaşık 150 bin TL olduğu öğrenildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de Kurt Ahıra Girdi: 9 Koyun Telef Oldu, 7 Koyun Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de Kurt Ahıra Girdi: 9 Koyun Telef Oldu, 7 Koyun Yaralandı - Son Dakika
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