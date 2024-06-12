Niğde'de 22 yaşındaki genç darp edilerek öldürüldü, 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Niğde'de 22 yaşındaki genç darp edilerek öldürüldü, 6 şüpheli tutuklandı

Niğde'de İlhanlı Mahallesi'nde bulunan köprünün kenarında ölü olarak bulunan 22 yaşındaki Mahmut Fırat Tabar'ın darp edilerek öldürüldüğü tespit edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2 şüpheli hakkında yurtdışı yasağı ve adli kontrol kararı verildi. Soruşturma devam ediyor.

12.06.2024 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de 22 yaşındaki Mahmut Fırat Tabar'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşanırken, gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İlhanlı Mahallesi'nde cansız bedeni bulunan ve cinayete kurban gittiği belirlenen 22 yaşındaki Mahmut Fırat Tabar'ın yapılan incelemede darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. 9 Haziran günün Niğde merkez İlhanlı Mahallesi'ndeki köprünün kenarında meydana gelen olayın ardından şüpheliler 120 saatlik kamera görüntüsünü incelenerek tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması ile olay günü 9 şüpheli Niğde'de, yurt dışına kaçmaya çalışan 5 şüpheli ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Yapılan çalışmalarda 22 yaşındaki Mahmut Fırat Tabar'ın darp edilerek öldürüldüğü tespit edilirken, dün Adliye sevk edilen 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı. 2 şüpheli hakkında da yurtdışı yasağı ile birlikte adli kontrol kararı verildi. 6 şüpheli ise Cumhuriyet Savcılığı ifadesinin ardından serbest kaldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - NİĞDE

Kaynak: İHA

İlhanlı Mahallesi, Niğde, Tutuklama, Adliye, Cinayet, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de 22 yaşındaki genç darp edilerek öldürüldü, 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:09 Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
18:40 Taraftarlar çılgına dönecek Dubois’ten Galatasaray’a zehir zemberek sözler Taraftarlar çılgına dönecek! Dubois'ten Galatasaray'a zehir zemberek sözler
18:00 Bodrum’da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti Bodrum'da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti
17:51 Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 21:13:40. #1.11#
SON DAKİKA: Niğde'de 22 yaşındaki genç darp edilerek öldürüldü, 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement