Niğde'de minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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Niğde'de minibüs ile hafif ticari araç böyle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

NİĞDE - Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Divarlı Beldesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 1'i çocuk 2 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Gece saatlerinde ilçeye bağlı Divarlı beldesinde meydana gelen kazada, Bayram Demiray yönetimindeki 51 ABZ 280 plakalı hafif ticari araç ile Yunus Can yönetimindeki 34 NL 0782 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası ambulansla Çiftlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Bayram Demiray hayatını kaybederken Yunus Can ve 6 yaşındaki Çınar Demiray'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Feci kaza güvenlik kamerasında

Öte yandan; 1 kişinin yaşamını yitirdiği 1'i çocuk 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. böyle kaydedildi.