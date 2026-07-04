Niğde'de Nişanlı Çift Arasında Kavga: Kadın İntihar Girişiminde Bulundu - Son Dakika
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Niğde'de Nişanlı Çift Arasında Kavga: Kadın İntihar Girişiminde Bulundu

Niğde\'de Nişanlı Çift Arasında Kavga: Kadın İntihar Girişiminde Bulundu
04.07.2026 16:02
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Nişanlı çiftin kavgasında sinir krizi geçiren kadın, nişanlısını yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu.

Niğde'de nişanlı çift arasında çıkan tartışmada ayrılık nedeniyle sinir krizi geçiren genç kadın, cam parçalarıyla nişanlısını yaraladıktan sonra kendisini ve nişanlısını eve kilitledi. İntihar girişiminde bulunan kadın, ekiplerin ikna çabalarının ardından odadan çıkarılırken, cam parçaları ile yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, Şahsüleyman Mahallesi Suat Baykal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yakın zamanda düğün yapmaya hazırlanan nişanlı çift H.E. ile F.S. arasında, iddiaya göre, nişanın bozulması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine genç kadının sinir krizi geçirdiği öne sürüldü. İddiaya göre genç kadın, kırdığı cam parçalarıyla nişanlısı F.S.'yi kolundan yaraladı. Daha sonra kendisini ve yaralı nişanlısını evdeki bir odaya kilitleyen H.E.'nin intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Genç kadının pencereden atlama ihtimaline karşı itfaiye ekipleri bina önüne hava yastığı açarak güvenlik önlemi aldı. Uzun süre sonra genç kadın ve nişanlısı, ikna ederek kilitli bulunduğu odadan çıkarıldı. Olayda kolundan yaralanan F.S. ile sinir krizi geçiren H.E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ayrı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de Nişanlı Çift Arasında Kavga: Kadın İntihar Girişiminde Bulundu - Son Dakika

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