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Niğde'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Niğde'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde\'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
03.01.2024 - 13:58,
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Niğde'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Niğde- Adana Karayolu Seslikaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özdemir Ö. idaresindeki 51 LC 657 plakalı otomobil ile Mehmet Y. yönetimindeki 51 AF 747 plakalı kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde otomobil sürücüsü Özdemir Ö.'nün (81) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Mehmet Y. ve Eyüp K. ise ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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Adana, Niğde, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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