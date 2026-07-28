Niğde'de Otomobil İşyerine Çarptı - Son Dakika
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Niğde'de Otomobil İşyerine Çarptı

Niğde\'de Otomobil İşyerine Çarptı
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Niğde'de virajı alamayan otomobil iş yerine daldı, yaralanan olmadı, maddi hasar oluştu.

Niğde'de kontrolden çıkan otomobil, virajı alamayarak bir iş yerine daldı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, virajda kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki iş yerine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobilde ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Niğde, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de Otomobil İşyerine Çarptı - Son Dakika

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