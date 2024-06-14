Niğde'de otomobil yangını itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Niğde'de otomobil yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Niğde'de seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

14.06.2024 19:45
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Niğde'de seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Niğde- Bor yolunda meydana geldi. D.B. yönetimindeki 51 ABA 342 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Otomobilinin motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden ve araçtan inen sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri, müdahale etti. Çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de otomobil yangını itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de otomobil yangını itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika
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