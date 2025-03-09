Niğde'de Plastik Geri dönüşüm Tesisinde Yangın - Son Dakika
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Niğde'de Plastik Geri dönüşüm Tesisinde Yangın

Niğde\'de Plastik Geri dönüşüm Tesisinde Yangın

Bor'daki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

09.03.2025 00:31
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Niğde'nin Bor İlçesindeki Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir plastik geri dönüşüm tesisinin deposunda yangın çıktı.

Akşam saat 21.00 sıralarında çıkan yangında alevler tesisin etrafını sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Niğde ve Bor ilçesinden sevk edilen itfaiye ekipleri yangını 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü. Niğde Valisi Cahit Çelik, fabrika önüne gelerek yangın hakkında bilgi aldı.

Vali Çelik burada yaptığı açıklamada, "Bugün saat 21.00 sıralarında organize sanayi bölgesindeki fabrikada meydana gelen yangını burada devriye atan arkadaşlarımız fark etti. Geçen sene burada 24 saat çalışan bir ekip kurmuştuk, o ekip kısa süre içerisinde olaya müdahale ediyor. Yangın olduğu alan stok alanı fabrikanın içerisinde çıkmadı. Bor ve Niğde Merkez'den gelen itfaiye ekipleri de olaya müdahale ederek yangın kısa sürede tamamen kontrol altına alındı. Stok malzemedeki ürünleri açık alana alacağız, fabrikanın içerisinde bir hasar yok hepinize geçmiş olsun" dedi.

Çıkan yangında ölen yada yaralanan olmazken depodaki çok sayıda malzeme ve ekipman zarar gördü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, Plastik, Ekonomi, 3-sayfa, Çevre, Yaşam, Bor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de Plastik Geri dönüşüm Tesisinde Yangın - Son Dakika

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