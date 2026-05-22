Niğde'de Sağlık Müdürü'ne Silahlı Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Niğde'de Sağlık Müdürü'ne Silahlı Saldırı

Niğde\'de Sağlık Müdürü\'ne Silahlı Saldırı
22.05.2026 20:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Fuat Özdemir, evinin önünde saldırıya uğrayarak yaralandı.

Niğde'de İl Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Fuat Özdemir, evinin önünde uğradığı saldırıda yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Özdemir'in evinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce kurum içerisinde tartışma yaşadığı öne sürülen bir sağlık çalışanı, henüz bilinmeyen bir nedenle şube müdürü Fuat Özdemir'i evine kadar takip etti. Şahsın, Özdemir'e silah çektiği öğrenildi. İddiaya göre, silahın tutukluk yapması üzerine çevrede bulunan vatandaşlar araya girdi. Saldırganın elinden silah alınırken, yaşanan arbede sırasında Fuat Özdemir başına aldığı darbe sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Özdemir, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kürşad Ramazan Zor da olayın ardından bir kınama mesajı yayımladı. Açıklamada, "Kıymetli dostumuz, arkadaşımız ve aynı zamanda hastanemiz Sağlık Hizmetleri Müdürü Fuat Özdemir; bugün iş çıkışı evinin önünde alçakça gerçekleştirilen silahlı saldırıya maruz kalmıştır. Görevini yerine getirirken öğle saatlerinde makamında tehdit edip saldırı yapan bu şahıslar, bununla da yetinmeyip iş çıkışında arkadaşımızı takip ederek evinin ve ailesinin önünde menfur saldırıyı gerçekleştirmiştir. Kamu görevi yapan bir idareciye ve ailesine yönelik gerçekleştirilen bu hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kardeşim Fuat Özdemir'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini temenni ediyorum" denildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Sağlık, Niğde, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de Sağlık Müdürü'ne Silahlı Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz
Trump, Polonya’ya 5 bin asker gönderiyor Trump, Polonya'ya 5 bin asker gönderiyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı
4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı 4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi: Hiçbir yere gitmiyorum Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi: Hiçbir yere gitmiyorum

20:43
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
20:08
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
20:05
Fenerbahçe’ye Becao’dan dev bonservis
Fenerbahçe'ye Becao'dan dev bonservis
20:04
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için “Genel Başkan“ ifadesini kullandı
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için "Genel Başkan" ifadesini kullandı
19:36
YSK, CHP’nin “mutlak butlan“ itirazını reddetti
YSK, CHP'nin "mutlak butlan" itirazını reddetti
19:25
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına “CHP Genel Başkanı“ unvanını yazdı
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına "CHP Genel Başkanı" unvanını yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 20:52:10. #7.12#
SON DAKİKA: Niğde'de Sağlık Müdürü'ne Silahlı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.