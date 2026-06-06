Niğde Valisi Akmeşe: "Sele kapılan 6 vatandaşımızdan 1'i hayatını kaybetti" - Son Dakika
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Niğde Valisi Akmeşe: "Sele kapılan 6 vatandaşımızdan 1'i hayatını kaybetti"

Niğde Valisi Akmeşe: "Sele kapılan 6 vatandaşımızdan 1\'i hayatını kaybetti"
06.06.2026 20:43  Güncelleme: 20:56
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Niğde'nin Gümüşler beldesinde dolu ve sağanak yağışlar sonucu meydana gelen selde 6 kişi sele kapıldı, 1 vatandaş hastanede hayatını kaybetti. Vali Akmeşe, arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, "Yağışlar sırasında sele kapılan 6 vatandaşımızdan 1 vatandaşımız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir" dedi.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, sel felaketinin meydana geldiği Gümüşler beldesinde incelemelerde bulundu. Vali Akmeşe, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İlimizde etkili olan dolu ve sağanak yağışlar nedeniyle Gümüşler beldemizde sel ve su taşkınları meydana gelmiştir. Gelen ihbarların hemen akabinde bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi, UMKE, sağlık, jandarma ve belediye ekiplerince hareket edilmiş olup 39 araç, 10 iş makinası ve 216 personelle müdahale edilmiştir. Tahliye, hasar tespit çalışmaları aralıksız şekilde sürdürülmektedir. Yağışlar sırasında sele kapılan 6 vatandaşımızdan 1 vatandaşımız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Bir vatandaşımızın tedavisi devam etmiş olup diğer vatandaşlarımız tedbiren gözetim altında tutulmaktadır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm ülkemizde ve şehrimizde ani yağışlardan kaynaklı sel baskınlarının olduğu görülmektedir. Vatandaşlarımız dere yatakları ile su baskını riski olan alanlardan uzak durmaları ve uyarılara riayet etmeleri önem arz etmektedir" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Niğde Valisi Akmeşe: 'Sele kapılan 6 vatandaşımızdan 1'i hayatını kaybetti' - Son Dakika

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