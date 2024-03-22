Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü\'nce yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, Ankara, Aydın ve Yalova illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken, birçok elektronik cihaz ve para ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

22.03.2024 16:59  Güncelleme: 17:04
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda 12 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce soruşturması yürütülen 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçu çerçevesinde Ankara, Aydın ve Yalova illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. 12 kişinin gözaltına alındığı operasyonda; 13 adet cep telefonu, 4 adet bilgisayar, 1 adet tablet, 7 adet flaş bellek, 1 çanta içerisinde 31 bin Amerikan Doları, 1 adet BMW Cabrio araç ele geçirildi.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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