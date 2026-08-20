Niğde\'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Niğde'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki M.Ç. yaralandı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, İnönü Mahallesi Nurettin Bayhan Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre T.B., yanında bulunan silahla ateş ederek M.Ç.'yi yaraladı.

Silah seslerinin ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı M.Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralanan M.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçtığı belirtilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.