Niğde'de Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Niğde'de Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Tutuklandı

31.03.2026 18:28
Niğde'de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Mart'ta bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı olayı ile ilgili, olayla bağlantılı olduğu belirlenen H.V., A.U. ve M.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 2 adet fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Niğde, Suç, Son Dakika

18:27
17:42
17:35
17:13
17:07
16:08
