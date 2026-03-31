Niğde\'de Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Tutuklandı

Niğde'de bir iş yerine gerçikleştirilen silahlı saldırı olayıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Mart'ta bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı olayı ile ilgili, olayla bağlantılı olduğu belirlenen H.V., A.U. ve M.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 2 adet fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE