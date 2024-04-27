Niğde'de silaj paketleri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi - Son Dakika
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Niğde'de silaj paketleri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi

Niğde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin arazisinde stokladığı 450 adet silaj paketi kimliği belirsiz kişi veya kişilerce maket bıçağı ile paramparça edildi. Olayın ardından Jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

27.04.2024 20:01  Güncelleme: 20:14
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Niğde'de silaj paketleri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi

NİĞDE - Niğde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin arazisinde stokladığı 450 adet silaj paketi kimliği belirsiz kişi veya kişilerce maket bıçağı ile paramparça edildi.

Olay, Niğde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin Niğde merkeze bağlı Ovacık Köyü'nde bulunan arazisinde meydana geldi. Niğde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından birlik üyesi hayvan yetiştiricilerine piyasa fiyatından daha uygun şartlarda satışı yapılması planlanan mısır silajlarından 450 adedi maket bıçağı ile kesildi. Yapılan paketleme ile saklama ömrü daha uzun olan silajların kesilmesi ile Niğde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği maddi kayba uğradı. Olayın ardından açıklama yapan Niğde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bilgehan Güney yaşanan duruma isyan etti.

Güney; "Niğde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği adına paketlemiş olduğumuz silajlar, üye çiftçilerimize hesaplı bir şekilde satmak için stok yaptık. Bazı kişiler, şahsımdan dolayı olabilir, yapmış olduğumuz hizmetlerden haz almamış olabilir birliğin bütün silajlarına dün gece operasyon yapıp silaj paketlerini maket bıçağı ile kesmişler. Birlik üyelerine ait olan silajla, ekipmanlarla, hayvanlarla uğraşmasınlar meseleleri varsa gelip benimle görüşsünler. Bu yaptıkları resmen terbiyesizlik, insanlık dışı bir olay" dedi.

Yapılan şikayetin ardından arazide inceleme yapan Jandarma ekipleri silajları kesenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Niğde, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de silaj paketleri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi - Son Dakika

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